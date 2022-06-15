بايرن يعلن رحيل حارسيه
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء رحيل حارسيه كريستيان فروشتل ورون توربين هوفمان.
وذكر بايرن عبر موقعه أن فروشتل انتقل إلى فريق أوستريا فيينا.
فيما انضم هوفمان إلى آينتراخت فرانكفورت
يذكر أن بايرن أعلن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير البالغ من العمر 36 عاما حتى صيف 2024.
فيما ضم النادي البافاري ثنائي أياكس نصير مزراوي وريان جرافنبرخ هذا الصيف.
ويقترب من ضم ساديو ماني نجم ليفربول في صفقة منتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
جدير بالذكر أن بايرن حصد لقب الدوري الألماني في المواسم الـ10 الأخيرة.
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