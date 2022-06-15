برشلونة يتعاقد مع موهبة شابة جديدة

دوناروما غاضبا بعد خماسية ألمانيا: متى فعلت هذا الخطأ أمام ريال مدريد.. انطلقوا إذا أردتم لومي

مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا