برشلونة يتعاقد مع موهبة شابة جديدة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

برشلونة ب - بابلو توري

أعلن نادي برشلونة انصمام بابلو توري لاعب راسينج إلى الفريق الرديف خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد برشلونة مع توري حتى يونيو 2026 بشرط جزائي 100 مليون يورو.

ونشر برشلونة عبر "تويتر" صورة تجمع بين توري وخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني للإعلان عن التعاقد.

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وبحسب "فابرزيو رومانو" فإن برشلونة سيدفع 5 مليون يورو لـ راسينج بالإضافة إلى مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون يورو.

بابلو توري (19عاما) شارك مع راسينج في 34 مباراة خلالها سجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين.

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