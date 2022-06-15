رومان سايس ينضم إلى بشكتاش

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب - مالاوي

أعلن نادي بشكتاش التركي يوم الأربعاء ضم المدافع المغربي رومان سايس.

سينضم سايس إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ولفرهامبتون بنهاية الموسم المنصرم.

ووقع سايس على عقد يمتد لموسمين مع احتمالية التمديد لموسم آخر مقابل مليوني يورو في الموسم.

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ولعب رومان سايس ضمن صفوف ولفرهامبتون منذ 2016 قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب المدافع المغربي 206 مباراة بقميص ولفرهامبتون بجميع المسابقات سجل 15 وصنع 3 أهداف.

وكانت صحيفة المدينة السعودية قد أوضحت في تقرير لها قبل أسابيع أن سايس أبلغ إدارة أهلي جدة برغبته في الحصول على 3 مليون يورو سنويا للموافقة على الانضمام لصفوفه.

وأضافت الصحيفة السعودية أن سايس طلب الحصول على مقدم العقد قبل التوقيع مع تقديم ضمانات بعدم تأخر مستحقاته المالية.

لكنه في النهاية انضم إلى بشكتاش.

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