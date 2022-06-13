تقارير: بايرن يرفع عرضه لضم ماني.. ويتفق على راتبه الأسبوعي

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بهدف ليفربول في أتليتكو مدريد

رفع بايرن ميونيخ عرضه لضم ساديو ماني مهاجم ليفربول بعدما رفض الريدز أكثر من عرض.

وأصبح ماني قريبا من مغادرة ليفربول أقرب من أي وقت مضي، بعدما نجح النادي الإنجليزي في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

وذكرت قناة sport1 الألمانية أن بايرن يخطط لاستئناف المفاوضات مع ليفربول بشأن ماني هذا الأسبوع.

أخبار متعلقة
لاعب بايرن الجديد: تين هاج حاول ضمي لمانشستر يونايتد ولكن تأثير جوارديولا – ليس الـ "بريميرليج" فقط.. كيف غير بيب الكرة الإنجليزية بأكملها مدير سيتي: هالاند لديه كل صفات المهاجم المثالي.. كنا نراقبه منذ سنوات داروين نونيز سلاح ليفربول الجديد.. آلة التهديف الساليستية التي تستخدم للردع على خطى أسلافه الكبار

وأوضح التقرير أن حسن صالح حميديتش مدير بايرن يريد إنهاء الصفقة هذا الأسبوع، بعدما وافق بايرن رفع عرضه إلى 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

وأشار التقرير إلى أن ما يطلبه ليفربول ليس بعيدا عما يعرضه بايرن.

في السياق نفسه، أفادت جريدة ميرور بأن بايرن ميونيخ اتفق مع ماني على ضمه بعقد يمتد لـ3 مواسم، مقابل راتب 360 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

من جهته، رفض حميديتيش التحدث صراحة عن موقف ناديه من صفقة ساديو ماني نجم ليفربول.

تشير العديد من التقارير إلى أن ماني اقترب بشدة من الانضمام إلى بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حميديتيش لجريدة بيلد: "بشكل عام، نحاول تعزيز قوة فريقنا".

وأضاف "نحن نعمل على عدة خيارات في الهجوم. سوق الانتقالات ليس سهلا، فهو يعتمد دائما على الإمكانيات المالية للنادي".

ورفض تحديد اسم ماني قائلا "لا أريد للحديث عن لاعبي الأندية الأخرى".

وحين سئل هل يقصد خيارات أخرى غير ماني، أجاب قائلا "بالطبع لا يمكننا الاعتماد على خيار واحد لتعزيز هجومنا. يجب أن يكون لدينا عدة خيارات".

قبل أيام، كشفت جريدة بيلد آخر مستجدات تفاوض بايرن ميونيخ وليفربول حول النجم السنغالي ساديو ماني.

وتربط الكثير من التقارير اقتراب ماني من الانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وأوضحت بيلد أن حسن صالح حميديتش مدير بايرن يخطط للسفر إلى إنجلترا للقاء مسؤولي ليفربول من أجل التفاوض على صفقة ماني.

حميديتش كان على اتصال مكثف مع جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، حسب التقرير.

ووعدت إدارة ليفربول ماني بأن النادي لن يقف في طريقه. بعدما أبلغ وكيل اللاعب بورن بيزيمر النادي برغبة موكله في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وأفاد التقرير بأن كل الأطراف تريد انفصالا وديا دون مشاكل.

ويعتمد مسؤولو بايرن على تقدير ليفربول لدورهم أثناء صفقة انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول قبل عامين مقابل 25 مليون يورو بعد مفاوضات سلسة وسريعة.

بايرن ميونيخ على استعداد لتحسين عرضه المالي. لكن ليفربول يدرك أن بايرن في وضع جيد لأن النادي البافاري اتفق بالفعل مع ماني على صفقة مدتها 3 سنوات.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن عدم وجود مشكلة في الاتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ ولكن لا يوجد اتفاق بين الناديين بشأن رسوم الصفقة حتى الآن.

وأوضح رومانو أن ماني مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن الشروط الشخصية ولا توجد أي مشكلة في تلك النقطة.

وأشار إلى أن ليفربول لم يوافق حتى الآن بشأن العرض المقدم من بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين الناديين في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن رفض ليفربول العرض المقدم من بايرن ميونيخ وقيمته 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وتشمل المكافآت على سبيل المثال تحقيق بايرن ميونيخ للقب دوري أبطال أوروبا أو الأهداف التي يسجلها ماني.

وألمح ماني قبل أيام إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

فقد قال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وعاد ماني ليوضح تصريحاته الأخيرة قائلا "إنه كان يمزح فقط".

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على صعيد المنتخب توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وتأهل إلى كأس العالم.

ولعب ماني 51 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي في مختلف المسابقات وساهم في 28 هدفا.

ونجح ماني في تسجيل 23 هدفا بينما صنع 5 آخرين.

ساديو ماني ليفربول بايرن ميونيخ
نرشح لكم
هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة مانشستر سيتي يرد على ليفربول سريعا ويعلن إتمام صفقة هالاند ماتيتش يصل إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع روما الأغلى في تاريخ الريدز.. نونيز ينضم إلى ليفربول أفرغ الخزانة وطار نحو أرض الأحلام.. كيليني ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة سكاي: حسم مصير جندوزي.. اللاعب يحاول إقناع ساليبا بعدم العودة إلى أرسنال تقرير: برشلونة يتقدم في سباق التعاقد مع كوليبالي
أخر الأخبار
دوري الأمم - كرواتيا تعقد حسابات فرنسا بالفوز الرسمي الأول بعد 24 عاما 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بينهم ثنائي الدرجة الثانية.. تعرف على جميع المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر 17 دقيقة | الكرة المصرية
كويز في الجول - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟ 19 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يُحبط مفاجأة الداخلية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر 26 دقيقة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ الأهلي: ندرس السير الذاتية لاختيار خليفة موسيماني.. وموقف قمصان من القمة 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيله عن ريال مدريد.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لـ مارسيلو ساعة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط