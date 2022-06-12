التعادل السلبي يحسم ذهاب نهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني بين جيرونا وتنيريفي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 01:28

كتب : FilGoal

جيرونا

حسم التعادل السلبي ذهاب ملحق الصعود للدوري الإسباني بين جيرونا وتنيريفي.

المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية دي مونتيليفي معقل جيرونا لم تشهد سوى 4 تسديدات فقط بين القائمين والعارضة.

في الدقيقة 39 أبعدها الحارس ببراعة تسديدة من إليكس باينا لاعب جيرونا.

كريستيان ستواني مهاجم جيرونا هداف الدرجة الثانية برصيد 22 هدفا لم يسجل لتنته المباراة بالتعادل السلبي.

الحسم سيكون في الإياب يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رودريجيز لوبيز معقل وتنيريفي.

وتأهل جيرونا على حساب إيبار بنتيجة 3-0، بينما تأهل تنيريفي على حساب لاس بالماس بنتيجة 3-1.

وحسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

جيرونا تنيريفي ملحق التأهل للدوري الإسباني
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