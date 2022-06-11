اتحاد الكرة: مؤتمر الأهلي؟ سنرد عليه وعلى موضوعات أخرى في بيان شامل

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على أن الاتحاد سيصدر بيانا شاملا للرد على ما قيل في مؤتمر الأهلي اليوم ومواضيع أخرى خلال يومين أو ثلاثة.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة صدى البلد: "مسؤولو كوريا الجنوبية يسألون على محمد صلاح كل ساعة، وتمنوا حضوره فقط للسلام عليه حتى مع إصابته ولكن الأمر لم يكم ممكنا مع برنامجه العلاجي".

وأضاف "أصدرنا بيانا للرد على الأهلي وسيكون هناك بيان آخر خلال عدة أيام يشتمل على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وموضوعات أخرى خلال يومين أو ثلاثة".

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لشرح ملابسات ما حدث في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع "إخفاء خطاب كاف؟ في عصر الإنترنت لا يمكن إخفاء أي شيء، من المستحيل أن يفكر أحد في ذلك. الخطابات تصل للاتحادات وتتم دراسة الأمر وإمكانياتها لتستقر على البطولات التي يمكنها استضافها ثم تقوم بطلب الدعم الحكومي".

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واستكمل "وجهة نظر اتحاد الكرة كانت عدم تنظيم نهائي دوري الأبطال؟ سنرد على هذا الأمر في البيان المنتظر خلال يومين أو ثلاثة، عند إرسالنا لطلباتنا استندنا على الأندية التي طلبت أن تستضيف نهائي البطولتين في مصر وهو ما لم يحدث إلا من نادي بيراميدز وبالتالي تقدمنا لاستضافة الكونفدرالية وهو ما حدث في نسخة الموسم الماضي".

وواصل "الهزيمة أمام إثيوبيا كانت بمثابة الصدمة، اللاعبون يشعرون بالتقصير ووعدوا بالتعويض للجماهير المصرية في مباراة كوريا".

ويلعب منتخب مصر أمام كوريا وديا الثلاثاء المقبل 14 يونيو.