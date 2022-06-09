اسكواش - تحديد أول مواجهة مصرية لـ الشوربجي تحت علم إنجلترا

الخميس، 09 يونيو 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

تحددت أول مواجهة مصرية لمحمد الشوربجي تحت علم إنجلترا بلقاء طارق مؤمن في نصف نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وسيكون أول لقاء له ضد لاعب مصر من نصيب طارق مؤمن غدا الجمعة.

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وتفوق الشوربجي في ربع النهائي على جرييجروي مارش بنتيجة 3-1.

بينما فاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3-1 أيضا.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني على العالم مع البيروفي دييجو إلياس.

كول فاز على بابتيستي ماسوتي بنتيجة 3-1، فيما فاز إلياس على المصري مازن هشام بنتيجة 3-0.

Tarek Momen

وفي منافسات السيدات واصلت فريدة محمد مشوارها نحو المربع الذهبي بعدما فازت على ماري ستيفان بنتيجة 3-0.

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وستلتقي فريدة مع الفرنسية ميليسيا ألفيس غدا الجمعة أيضا في نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى تلتقي البلجيكي تيني جيليس مع الفرنسي إينورا فالارد.

اسكواش محمد الشوربجي طارق مؤمن
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