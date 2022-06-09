انتهت - صلاح الأفضل.. حفل جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وفي حال فوزه سيحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2017-2018.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول

ساديو ماني - ليفربول

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

هاري كين - توتنام

كريستانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك - ليفربول

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب:

بوكايو ساكا - أرسنال

إيميل سميث رو - ارسنال

كونور جالاجر - كريستال بالاس

فيل فودين - مانشستر سيتي

ريس جيمس - تشيلسي

جاكوب رامسي - أستون فيلا

--

بإمكانك مشاهدة الحفل من هنــــــــــــــــــــــــا:

The PFA Awards 2022 https://t.co/MfcdVivPt5 — Professional Footballers' Association (@PFA) June 9, 2022

--

انتهت

8: 45: صلاح الأفضل ويتفوق على الجميع في الدوري الإنجليزي

8:40: سام كير لاعبة تشيلسي تحصد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي

8:36: محمد صلاح يتواجد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

8:31: وري هودسون (مدرب واتفورد) يفوز بجائزة الاستحقاق في الكرة الإنجليزية تُمنح للشخص الذي ساهم أكثر في كرة القدم

8:27: فيل فودين (مانشستر سيتي) أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.

8:22 لورين هيمب (مانشستر سيتي) أفضل لاعبة شابة في الدوري الإنجليزي للسيدات.

8:20: الإعلان عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي سيدات

8:14: الإعلان عن التشكيل المثالي لدوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب).

8:10: الإعلان عن التشكيل المثالي لمسابقتي دوري الدرجة الثانية والثالثة في إنجلترا.

8:00 بداية توزيع الجوائز