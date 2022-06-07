تصفيات أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال لفوز قاتل على رواندا.. وبوركينا فاسو بالعلامة الكاملة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

ساديو ماني - مصر × السنغال

قاد ساديو ماني المنتخب السنغالي لتحقيق فوزا ثمينا على حساب منافسه الرواندي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا .

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بعدما أقيمت النسخة الماضية بالكاميرون وتوج بها المنتخب السنغالي.

وانتظر المنتخب السنغالي حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق ساديو ماني من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
تقرير: يوفنتوس يدخل في صفقة تبادلية مع أتليتكو مدريد من أجل موراتا تعثر جديد للمنتخبين.. كين يخطف التعادل لـ إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية ليفاندوفسكي: أريد خوض تحد جديد في ناد آخر.. وأنا وبايرن لسنا أعداء دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تفوز على المجر بثنائية وتتصدر

وبهذة النتيجة رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية عشر فيما توقف رصيد المنتخب الرواندي عند نقطة وحيدة في المركز الثاني.

ويواجه المنتخب الموزمبيقي صاحب النقطة الواحدة منافسه البنيني متزيل ترتيب المجموعة ضمن الجولة الثانية عشر من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب زامبيا على جزر القمر 2-1 ضمن ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقدم بين ألفاردو بالهدف الأول لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 13 قبل أن يعدل إينوك مويبو النتيجة في الدقيق الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل كينجز كانجوا هدف الفوز القاتل لمنتخب زامبيا في الدقيقة 89 ليحصد منتخب بلاده 3 نقاط غالية.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني متساويا مع جزر القمر وكوت ديفوار لكن الأفيال لديهم مباراة أقل في مواجهة ليسوتو متزيل الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن المجموعة الثامنة سيتأهل منها منتخب واحد فقط بجانب منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة.

في المقابل حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على إي سواتيني بنتيجة 3-1 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وسجل دانجو واتارا (هدفين) وستيفان عزيز كي أهداف منتخب بوركينا فاسو، فيما أحرز سابيلو ندينيسا هدف إي سواتيني الوحيد.

كما حقق منتخب الرأس الأخضر النقاط الثلاث الأولى له في التصفيات، عقب تغلبه على منافسه التوجولي بهدفين دون رد.

وسجل جوليو تفاريس وجاميرو مونتيرو هدفي منتخب الرأس الاخضر في شباك منتخب توجو.

وتصدر المنتخب البوركينابي ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط وخلفه الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم توجو وإي سواتيني بنقطة لكل منهما.

منتخب السنغال ماني تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في دوري الأبطال.. وأحدث خطوات قضيتي ماريتيمو ولشبونة اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه تصفيات إفريقيا - موعد مباراة مصر مع إثيوبيا.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم تقرير: فوزي لقجع يفوز برئاسة الاتحاد المغربي لولاية ثالثة مجموعة مصر - غينيا تفقد مدافع برينتفورد أمام مالاوي الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. وهذه كواليس حديثي مع أبو جبل بعد إفريقيا مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب
أخر الأخبار
مدرب إثيوبيا: غياب صلاح؟ لا نركز على لاعب محدد.. ونعمل على فريقنا وليس الخصم 2 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال لفوز قاتل على رواندا.. وبوركينا فاسو بالعلامة الكاملة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: يوفنتوس يدخل في صفقة تبادلية مع أتليتكو مدريد من أجل موراتا 18 دقيقة | ميركاتو
تعثر جديد للمنتخبين.. كين يخطف التعادل لـ إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تفوز على المجر بثنائية وتتصدر 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول خطوات الفصل في أزمة أنس أسامة المنتظرة ساعة | رياضات أخرى
ليفاندوفسكي: أريد خوض تحد جديد في ناد آخر.. وأنا وبايرن لسنا أعداء ساعة | ميركاتو
لا رقم قياسي عربي في كأس العالم 2022.. أستراليا تخطف بطاقة ملحق كأس العالم من الإمارات ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير