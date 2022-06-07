تصفيات أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال لفوز قاتل على رواندا.. وبوركينا فاسو بالعلامة الكاملة

قاد ساديو ماني المنتخب السنغالي لتحقيق فوزا ثمينا على حساب منافسه الرواندي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا .

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بعدما أقيمت النسخة الماضية بالكاميرون وتوج بها المنتخب السنغالي.

وانتظر المنتخب السنغالي حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق ساديو ماني من ركلة جزاء.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية عشر فيما توقف رصيد المنتخب الرواندي عند نقطة وحيدة في المركز الثاني.

ويواجه المنتخب الموزمبيقي صاحب النقطة الواحدة منافسه البنيني متزيل ترتيب المجموعة ضمن الجولة الثانية عشر من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب زامبيا على جزر القمر 2-1 ضمن ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقدم بين ألفاردو بالهدف الأول لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 13 قبل أن يعدل إينوك مويبو النتيجة في الدقيق الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل كينجز كانجوا هدف الفوز القاتل لمنتخب زامبيا في الدقيقة 89 ليحصد منتخب بلاده 3 نقاط غالية.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني متساويا مع جزر القمر وكوت ديفوار لكن الأفيال لديهم مباراة أقل في مواجهة ليسوتو متزيل الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن المجموعة الثامنة سيتأهل منها منتخب واحد فقط بجانب منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة.

في المقابل حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على إي سواتيني بنتيجة 3-1 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وسجل دانجو واتارا (هدفين) وستيفان عزيز كي أهداف منتخب بوركينا فاسو، فيما أحرز سابيلو ندينيسا هدف إي سواتيني الوحيد.

كما حقق منتخب الرأس الأخضر النقاط الثلاث الأولى له في التصفيات، عقب تغلبه على منافسه التوجولي بهدفين دون رد.

وسجل جوليو تفاريس وجاميرو مونتيرو هدفي منتخب الرأس الاخضر في شباك منتخب توجو.

وتصدر المنتخب البوركينابي ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط وخلفه الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم توجو وإي سواتيني بنقطة لكل منهما.