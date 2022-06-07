انتهت ملحق المونديال - الإمارات (1) (2) أستراليا.. خسارة عربية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

الإمارات - كأس العرب

يلعب منتخب الإمارات أمام أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي للتأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة بيرو يوم 13 من شهر يونيو الجاري لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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انتهت

ق 84: تسديدة صاروخية من هورسيتش ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

ق 63: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من كريج جوديون.

ق 60: جوووووول عرضية من حارب عبد الله يتابعها كايو في الشباك.

ق 53: عرضية من الجهة اليمنى يودعها إيرفين في الشباك.

ق 49: حارب عبد الله يراوغ من الجهة اليسرى ويطلق عرضية قوية أبعدها الحارس بقبضة يده لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: كايو كانيدو يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس.

ق 30: محاولات غير مكتملة من كلا الفريقين والحذر سائد.

انطلاق المباراة

الإمارات ملحق كأس العالم أستراليا
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