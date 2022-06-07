وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لدى عودته إلى البلاد قبل مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال صبحي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "صلاح فعل ما لم يسبقه إليه سواه في كرة القدم المصرية، وهو سفيرنا الرياضي وتقييمه كبير في قلوبنا".

وأضاف "الناس تتساءل عن ملابسات التكريم. صلاح يأتي بطائرة خاصة ولا يبلغنا بموعد وصوله، وزميله الكوري الذي شاركه الحذاء الذهبي للدوري (سون) قوبل في المطار بدرع، وبالتالي كان يجب أن يتم تكريمه معنويا".

وأوضح "دلالة التكريم معنوية ويقصد بها المحبة. الاتحاد المصري فكر في تكريمه خلال المران ثم فضل أن يتم التكريم في الملعب، وتم أخذ موافقة الاتحاد الإفريقي".

أما عن قرار محمد الشوربجي لاعب الاسكواش بتمثيل منتخب إنجلترا قال: "من حيث المبدأ غير مقبول أن يحدث ذلك. هذا لاعب شارك في بطولات دولية في مصر وتم تكريمه بشكل كبير يقول لنا فجأة أنه سيلعب باسم دولة أخرى. بالتأكيد يجب أن نقف ونفكر ونحاسب ونتحاسب خاصة حين يحدث ذلك دون مقدمات".

وأضاف "بدأنا مشروعا قوميا كبيرا للاسكواش لمجاراة تطور اللعبة في بعض الدول التي بدأت تستقطب المدربين الكبار وتقدم المنح للاعبين الصغار، أدركنا ذلك مبكرا وبدأنا نقدم المنح لأولادنا".

وأوضح "لدينا لاعبين وطنيين للغاية سافروا ودرسوا في جامعات كبري. علي فرج بطلنا المصنف الأول سافر وتعلم في جامعة هارفارد وعاد متمسكا بمصر وبوطنيته".

وتابع "لدينا مصطفى عسل خريج الأكاديمية العربية ورابع العالم. طارق مؤمن خريج الجامعة الأمريكية وسادس العالم وغيرهم أيضا".

وواصل الوزير "لدينا لاعبات مثل نوران جوهر وهانيا الحمامي خريجتي الجامعة الأمريكية ونور الشربيني خريجة الأكاديمية العربية، كلهم لديهم مستوى تعليمي مرتفع ومتمسكين ببلادهم".

وعن الإجراءات التي سيتم اتباعها في هذه الحالة قال صبحي: "يجب أن نرى ما هو الموضوع أولا. نحن ندرس كل شيء ولن نتحدث عن الإجراءات الآن".

وأخيرا عن المعلومات بوجود 6 لاعبين آخرين يقتربون من التجنيس، اختتم "نحن نحقق في هذا الأمر ولن نترك شيئا، ونجحنا في الحد من هذه الظاهرة منذ 2018. نحن أكثر دولة تكرم أولادها".

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