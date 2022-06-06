اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب"

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن الخطاب الذي وجهه اتحاد الكرة إلى وزارة الشباب والرياضة لاستضافة عدة أحداث رياضية إفريقية عدا نهائي دوري أبطال إفريقيا، مثار أزمة الأهلي الأخيرة.

وخسر الأهلي هذه المباراة في المغرب أمام الوداد بهدفين دون رد، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال العطار: "اتحاد الكرة المصري دائما ما يرسل لوزارة الرياضة لطلب الموافقة الحكومية على تنظيم البطولات المجمعة الخاصة بالمنتخبات. حين كنا نجهز هذا الخطاب أتانا طلب بيراميدز لتنظيم نهائي الكونفدرالية فأرفقناه به".

وأضاف "عادة هذا الطلب يقدم لبطولات المنتخبات المجمعة، إلا إذا كان أحد الأندية مهتم بتنظيم شيء كهذا. الأهلي لم يرسل لنا أي طلب، وإذا أرسل لنا كنا سنرفق طلبه في الخطاب".

وعن الاتهامات بتعمد الاتحاد إخفاء خطاب وصل من الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن طلب تنظيم النهائي أوضح "في بداية البطولة يتم إرسال نظامها لكل المشاركين، والكل يعرف مقدما أن المباراة النهائية واحدة فقط ولا يوجد ذهاب وعودة، وسيطرح تنظيمها للتنافس بين الدول الراغبة في ذلك".

وتابع "في بداية البطولة يتم إرسال نظامها لكل المشاركين، والكل يعرف مقدما أن المباراة النهائية واحدة فقط ولا يوجد ذهاب وعودة، وسيطرح تنظيمها للتنافس بين الدول الراغبة في ذلك"

وواصل العطار "الأمر نفسه حدث في الموسم الماضي ولكن لم يكن هناك طرف مغربي في النهائي الذي استضافه المغرب. وهذا العام تأخروا كثيرا في تحديد الملعب".

وأضاف "الاتحاد المصري أرسل عدة مرات مطالبا كاف بإقامة المباراة في ملعب محايد خارج الدول الأربعة التي تملك ممثلين بنصف النهائي (الأهلي - الوداد - وفاق سطيف الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي)".

وأوضح "طالبنا كاف بذلك وراسلنا الاتحاد الدولي (فيفا) للتدخل أيضا، وقلنا إن تأخر اتخاذ القرار يضع كاف في حرج مخالفة مبادئ الشفافية. بعد انسحاب السنغال بات العرض الوحيد هو عرض المغرب وبالتالي كان هذا ضد مبدأ تكافؤ الفرص".

وأخيرا عن شائعة طلب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الأسبق إخفاء الخطاب سالف الذكر قال: "هذا عيب في حق أبو ريدة وعيب في حق المتلقي.. هذا الأمر غير صحيح بالمرة".

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