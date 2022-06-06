اتحاد الكرة: هكذا سيقام السوبر في الإمارات.. وتم تحديد حكام مباراة القمة

أعرب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سعادته بتوقيع بروتوكول تنظيم نسختين من كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة.

وقال العطار في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هذه الأمور تثري الرياضة المصرية، وهذا ليس أول تعاون بيننا".

وأضاف "ستقام مباراة السوبر الأولى عن موسم 2020-2021 بين بطل الدوري (الزمالك) وكأس مصر للموسم الماضي، بينما ستجمع مباراة السوبر الثانية بين بطلي الدوري والكأس للموسم الحالي".

وأوضح "لم يتم تحديد مواعيد المباراتين حتى الآن. الجانب الإماراتي متفهم لظروف المسابقة والجدول لدينا، وسيتم تحديد المواعيد من جانب لجنة المسابقات".

وأخيرا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسع عشر من يونيو، كشف العطار عن تحديد طاقم تحكيم المباراة، ولكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل.

وقال العطار: "الأسماء سيعلن عنها عصام عبد الفتاح (رئيس لجنة الحكام) في التوقيت المناسب قبل المباراة".

وعن جنسية الحكام قال: "إحدى الدول الخمس التي طلب الأهلي اختيار طاقم التحكيم منها".

وهذه الدول هي إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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