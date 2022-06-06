الإسماعيلي يعلن موعد أولى تدريبات كرة القدم النسائية

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 20:25

كتب : بسام أبوبكر

شعار - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي موعد انطلاق أولى تدريبات كرة القدم النسائية بعد فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بالقطاع.

وحدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي الـ19 من يونيو الجاري موعد بدأ التدريبات على ملعب الكرة الخماسية بالنادي.

ومن المقرر أن يتم إستقبال اللاعبات بالنادي الإسماعيلي، وتحديدًا من بوابة مدرسة الموهوبين الكائنة بشارع البحري بوسط المدينة.

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ويتطلع الإسماعيلي لتكوين فرق من اللاعبات المتميزات للمنافسة على البطولات، مثلما كان في السابق بعد إعلان تأسيس الفريق مطلع عام 1998 حينما حصد لقب وصافة الدوري والتي فاز بها نادي المعادن بقيادة سحر الهواري.

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وكلف مجلس إدارة النادي نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة بتبني فكرة عودة الأنشطة الرياضية النسائية، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف دامت لما يزيد عن 11 عامًا.

والجدير بالذكر أنه سيتم الاشراف على تدريبات الفريق النسائي مجموعة من المتخصصين والخبراء بهدف العمل جليًا على صقل موهبتهن تمهيدًا للمشاركة بالمنافسات المحلية.

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