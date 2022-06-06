تقرير: فوزي لقجع يفوز برئاسة الاتحاد المغربي لولاية ثالثة

كشفت تقارير صحفية عن استمرار فوزي لقجع في رئاسة الاتحاد المغربي "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لقجع سيستمر في منصبه للولاية الثالثة، والتي تمتد حتى عام 2026.

ويبقى ذلك نظرا لعدم وجود أي منافس في الوقت الحالي، إذ يظل لقجع هو المرشح الوحيد للمنصب، بحسب ما ذكره المصدر ذاته.

وتولى لقجع المنصب للمرة الأولى في عام 2014، ونال ولايته الثانية في 2018.

ونجح منتخب المغرب في عهده بالتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وأثار لقجع جدلا واسعا في تصريحات لجريدة الصباح المغربية قال فيها: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى".

وأضاف "المغرب تعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين".

وواصل "وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز بلقب وسيفوز باللقب الثاني في خمس سنوات الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي".

وتابع "الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا".

وقال محمد مقروف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لـFilGoal.com توضيحا لهذه التصريحات: "قبل كل شيء في البداية يجب أن أؤكد على احترام المغاربة لأشقائهم في مصر وتونس والسعي دائما لتأكيد الأخوة والصداقة بيننا".

وواصل "فوزي لقجع خلال حديثه لم يقصد من قريب أو بعيد التلميح أو الإشارة لوجود مجاملة لمصر أو تونس داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كما حاول البعض الترويج مستهدفا الوقيعة".

وشدد "بل أراد أن يؤكد أن مصر وتونس عانتا من وجود ظلم داخل كاف في حقبات سابقة".

وعما قصده بإنهاء هيمنة مصر وتونس قال: "هذا صحيح ولكن كان يقصد لقجع إنهاء سيطرة مصر وتونس على ألقاب البطولات دون التشكيك فيهما، وكما قلت هو كان يقصد أن المغرب يعاني من ظلم مثلما أنكم تقولون تعاونون منه حاليا".

وواصل "معروف إعلاميا أن أى تصريحات لكى تؤكد مصداقيتها يجب أن تكون بالصوت والصورة خاصة إذا كانت تحمل إساءة أو تمس علاقات أشقاء في مصر وتونس ونعتز كمغاربة بهما".

وأتم حديثه "في الحقيقة مصر والمغرب تلعبان دورا مشتركا بتنسيق مسبق بين الطرفين لإصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي".

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