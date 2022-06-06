ذا أثليتك: ميلنر مستمر مع ليفربول لموسم جديد
الإثنين، 06 يونيو 2022 - 11:30
كتب : FilGoal
نرشح لكم
رومانو: اتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ.. وسبب تعطل الصفقة إلى الآن تقرير: حال رحيل ماني.. ليفربول ينافس برشلونة على ضم رافينيا تقرير: ستيرلينج يفكر في الرحيل مجانا من مانشستر سيتي تقرير: سيتي يحدد سعر مدافعه.. ونيوكاسل يرغب في ضمه رونالدو يتوج بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد ميرور: صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر ساليبا يعلن عودته إلى أرسنال سبورت: يونايتد يكثف مفاوضات ضم دي يونج.. وموعد حسم الصفقة اقترب
أخر الأخبار
رومانو: إنتر سيعلن ضم مخيتاريان خلال أيام 24 دقيقة | ميركاتو