من أجل "كاف".. اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحصول على رخصة الاحتراف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبته للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار التراخيص قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

وأوضح الاتحاد أن الملفات يجب أن تتضمن جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة، أو تجديدها بالنسبة للأندية التي سبق لها الحصول عليها.

وكلف جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم لجنة التراخيص برئاسة راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وألزم اتحاد الكرة الأندية بالرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com عن الشروط التي يجب توافرها في الأندية من أجل السماح لها بالمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة التراخيص في كاف اتخذت قرارا بمنع أي ناد عليه قضايا أو أحكام نهائية من المشاركة في بطولات الأندية الموسم المقبل".

وأضاف "القرار صدر من أسابيع وتم إخطار الاتحادات المحلية به، والقرار ينطبق على أي ناد تعرض لحكم نهائي الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم يسوي الحكم حتى نهاية مارس الماضي".

وأشار "لجنة المسابقات في كاف قررت أن يتم إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 30 يونيو الجاري".