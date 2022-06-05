مدرب غينيا: فوز مصر علينا منطقي.. وعانينا بسبب محمد صلاح

شدد كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا أن فريقه كان يلعب للفوز أمام مصر.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

وقال دياوارا عقب المباراة للصحفيين: "من المؤكد أننا كنا نريد الفوز على مصر وسبب الهدف هو إصابة الجناح الأيمن لفريقي بالإضافة إلى غياب الحظ عنا".

وأضاف "لم نعاني من مشاكل هجومية وكان لنا فرص خطيرة ومع المباريات المقبلة الأداء سيتحسن ونصبح أكثر قوة".

وواصل "عانينا من وجود محمد صلاح في الملعب لأن لاعبينا كان يصيبهم التوتر عندما تصل الكرة له، ومع الوقت تبين أن هناك لاعبين آخرين يمتلكون الخطورة وبالتالي نعتقد أن منتخب مصر هو الفريق الأبرز في المجموعة وفوزه علينا منطقي خاصة أنه يلعب على أرضه".

وأكمل "سوف أشجع لاعبي فريقي وأؤكد لهم أنهم قدموا مباراة جيدة، ولا يوجد وقت للعتاب أو التفكير في نتيجة اليوم لأن أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام".

وواصل "الهدف الذي دخل مرمانا في الدقائق الأخيرة غير عادل وأصابني الحزن بعده، لكني لن أقف كثيرا عند هذه اللحظة وسوف نستعد جيدا لمباراة مالاوي".

وأتم تصريحاته "كرة القدم تعلمك دائما ويجب على لاعبينا اكتساب الخبرات سريعا".