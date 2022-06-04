موسيماني: لماذا لا يوجد VAR في مجموعات دوري الأبطال؟.. وإفريقيا تتأخر عن أوروبا 50 عاما

انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدم وجود تقنية الفيديو VAR في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني في مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة قائلا: "لماذا لا يوجد لدينا تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا؟ مصر لديها تلك التقنية في كل المباريات والمغرب والجزائر كذلك".

وواصل "متى سيكون لدينا تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري الأبطال؟".

وأكمل "ثم نقول إننا الآن أصبحنا أقرب لأوروبا؟ نحن نبتعد عن دوري أبطال أوروبا بـ50 عاما، ففي كأس أمم إفريقيا هناك تدافع وحكام يموتون وهذه هي قيادة الاتحاد الإفريقي".

⚽️Part Two⚽️ 'Why there is no VAR in the Caf Champions League, group stages,' asks Mosimane. pic.twitter.com/VCSKN4ZWnZ — Mahlatse Mphahlele (@BraMahlatse) June 4, 2022

وتحدث موسيماني عن فقر الإمكانيات في إفريقيا قائلا: "يجب أن نتحسن، هل رأيتم ملاعب التدريب الخاصة بدوري الأبطال؟ إنها سيئة للغاية، أنتم –يقصد الصحفيين- لا تعرفون ما يحدث".

وواصل "المشكلة هي إنكم غير مسموح لكم بالسفر لرؤية تلك الأمور، نحن سافرنا إلى تنزانيا لا يوجد ملعب للتدرب وأنا أعرف ذلك لأنني واجهت سيمبا".

وأردف "لا يوجد ملعب للتدرب في السودان من أجل مباراة في دور المجموعات حتى، لقد مررت بتلك المواقف وتؤثر علي".

وأتم متعجبا "أرى كل المظالم التي تحدث وأشعر بالأسف على كرة القدم الإفريقية التي تتراجع، أخبروني بأي شيء جديد لدينا، نذيع المباريات عبر التلفاز؟ الأمر ذاته كان يحدث حينما كنت مدربا لسوبر سبورت قبل سنوات عديدة، والآن نصفق من أجل إذاعة المباريات؟".