فان دايك: انتهى موسمي الذي كان به لحظات صعبة.. حان وقت الراحة

السبت، 04 يونيو 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

فان دايك

وجه فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا رسالة إلى جماهير فريقه ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم.

وكتب فان دايك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتهى موسمي، الموسم الذي شهد لحظات صعبة ولكن الأهم من ذلك أنه كان مليئا باللحظات السعدية".

وأضاف "سعيد لأنني تمكنت من العودة للمشاركة مرة أخرى بعد أن غبت لفترة طويلة".

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وواصل"سوف أستمر في التحسن والتحسن، لكن حان وقت الراحة والتوقف تماما".

وأتم تصريحاته "سأراكم الموسم المقبل".

وشارك فان دايك في فوز هولندا على بلجيكا برباعية دون رد في دوري الأمم الأوروبية، وهي آخر مباراة له في الموسم.

وتوج فان دايك مع ليفربول في الموسم المنقضي بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما خسر الدوري لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

فيرجيل فان دايك الدوري الإنجليزي ليفربول
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