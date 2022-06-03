الأكثر تحقيقا.. دي خيا يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد بتصويت اللاعبين
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 13:32
كتب : FilGoal
توج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنقضي 2021-22 وذلك بتصويت اللاعبين.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وأصبح دي خيا أكثر لاعب تحقيقا للجائزة في مانشستر يونايتد آخر 17 عاما بعدما حصل عليها أربع مرات.
🥁 The award for our 2021/22 Players' Player of the Year goes to...June 3, 2022
وفاز الإسباني بالجائزة أول مرة موسم 2013-14 ثم عاد وحصل عليها 2014-15 و2017-18 قبل أن يتوج بها عن الموسم المنصرم.
وحرص صاحب الـ31 عرين مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 66 مباراة، استقبلت شباكه 66 هدفا بجميع المسابقات.
وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في الدوري الأوروبي.
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