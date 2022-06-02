مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح في مران منتخب مصر مع إيهاب جلال

شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في مرانه الأول مع الفراعنة تحت إمرة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ووصل صلاح إلى مصر مساء أمس الأربعاء استعدادا للانخراط في معسكر مصر.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي حارس مرمى عقب إصابته بفيروس كورونا.

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واشتمل مران المنتخب اليوم على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم جلسة استشفاء في استاد الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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