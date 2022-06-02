كرة طائرة – الزمالك يعلن ضم رباعي سيدات الأهلي

أعلن الزمالك ضمه لدانا شوقي لاعبة الكرة الطائرة رسميا اليوم الخميس قادمة في صفقة انتقال حر من الأهلي.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أن دانا وقعت العقود في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ولم يكشف الزمالك عن مدة التعاقد.

وبعد فترة وجيزة أعلن الزمالك عن ضمه لمايا ممدوح قادمة من الأهلي في صفقة انتقال حر كذلك.

وبعدها أعلن الزمالك ضم مريم متولي رسميا في صفقة انتقال حر كذلك.

وأخيرا أعلن الزمالك تعاقده مع فريدة العسقلاني كذلك ليتمم بذلك الانتقال الرباعي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الرباعي القادم من الأهلي لضمه مجانا. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مريم متولي نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة وداعية للأهلي بعد 18 عاما قضتهم داخل أسوار النادي.

وطالبت مريم بالدعاء لهم والتوفيق في الخطوة المقبلة. (طالع تفاصيل الرسالة)

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