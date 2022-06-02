مران الزمالك – غياب إسلام جابر.. ومباراة ودية قبل مواجهة الداخلية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

إسلام جابر مع الزمالك أمام حرس الحدود

غاب إسلام جابر عن مران فريقه الزمالك الذي أقيم اليوم الخميس لأسباب شخصية بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق.

وقرر الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر للموسم الجاري.

ومن المقرر تحديد طرف المباراة الودية خلال الساعات المقبلة.

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وستقام مواجهة الزمالك ضد الداخلية في الـ13 من شهر يونيو الجاري.

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على سرعة نقل الكرة بي الخطوط مع استخدام مرمى صغير في كل جانب بدلا م حراس المرمى.

وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الأمور التي تم التدرب عليها.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وصعد الجهاز الفني علي ياسر مهاجم الشباب مواليد 2003 للمشاركة في المران.

ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ الأمس بعض لاعبي فريق الأمل وهم يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبد الله" نيمار، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر ومنتخب تونس.

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