تقرير: النصر السعودي أتم اتفاقه مع لوسيان فافر

الخميس، 02 يونيو 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

لوسيان فافر - جيدون سانشو

أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع المدرب السويسري لوسيان فافر لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

وينتهي تعاقد النصر مع الأرجنتيني ميجل أنخيل روسو المدير الفني الحالي بنهاية الشهر الجاري.

واتفق النصر بحسب الصحيفة السعودية مع لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند السابق ليقوده في الموسم المقبل ، وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي قريباً.

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وتعرض فافر للإقالة من دورتموند في ديسمبر 2020 بعد التعرض لهزيمة كارثية أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالدوري الألماني.

فافر (64 عاما) تولى تدريب دورتموند في صيف 2018، وقاده في 110 مباراة، فاز في 68 منها، وتعادل 17، وخسر 25.

وحقق دورتموند لقبا واحدا تحت قيادة فافر بالتتويج بكأس السوبر 2019.

وسبق لفافر العمل مع أندية هيرتا برلين ونيس وبروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل يحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن الهلال والاتحاد قبل جولتين من نهاية المسابقة.

الدوري السعودي النصر السعودي لوسيان فافر
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