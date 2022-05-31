كالاجير يستعد للعودة لـ تشيلسي برسالة وداعية لـ كريستال بالاس

ودع كونور كاليجير لاعب تشيلسي المعار إلى كرسيتال بالاس الفريق قبل العودة لفريقه الأصلي عقب انتهاء فترة الإعارة.

وقضى كالاجير الموسم المنقضي معارا من تشيلسي إلى كريستال بالاس.

وكان توماس توخيل مدرب تشيلسي قد شدد على عودة كالاجير وبروخا إلى الفريق لخوض فترة الاستعداد للموسم المقبل قبل أن يأخذ القرار برحيلهم أو استمرارهم.

وكتب كالاجير رسالة وداعية لفريق كريستال بالاس عبر حسابه على إنستاجرام,

وجاءت الرسالة بالكامل كالآتي:

"أنا فخور جدا لأنني كنت جزء من ذلك الفريق في موسم ناجح جدا في الدوري وذهبنا خلاله إلى ملعب ويمبلي وخضنا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

"من خلال اتصالي الأول مع باتريك فييرا لقد كان رائعا معي وساعدني من أجل أن أكون لاعبا أفضل".

وشارك كالاجير مع كريستال بالاس خلال الموسم الحالي في 39 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف كما صنع 5 أهداف أخرى.