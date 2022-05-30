أوليفر كان يرد على ليفاندوفسكي: تصريحات مثل هذه لا تأخذك إلى أي مكان

الإثنين، 30 مايو 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى فياريال

لم يستغرق أوليفر كان الرئيس التنفيذي لـ بايرن موينيخ، وقتا طويلا للرد على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق التي أوضح فيها رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل).

ورد كان على ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أستطيع أن أخبرك لماذا اختار روبرت هذا الطريق، تصريحات مثل هذه لا تأخذك إلى أي مكان".

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وأضاف "روبرت أصبح أفضل هدافي العالم هنا مرتين على التوالي، أعتقد أنه يجب أن يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ".

وأتم "الأمور لا تسير في اتجاه واحد".

رئيس بايرن يرد على تصريحات ليفاندوفسكي بلهجة حادة

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي المتبقي في عقده عام واحد.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

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