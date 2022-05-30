كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا

الإثنين، 30 مايو 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي لكرة الطائرة

تأهل فريق السيدات لكرة الطائرة بالأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وحقق الأهلي الفوز على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل بصالة قليبية في دور نصف النهائي.

وحقق الأهلي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-22 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجو 25-21.

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وحسم الأهلي المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 28-26.

وكان سيدات الأهلي قد تأهلن إلى نصف النهائي بعد الفوز على القليبي التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الثلاثاء في المباراة النهائية مع فريق البنك التجاري الكيني، الذي فاز على مواطنه الأنابيب في نصف النهائي الآخر.

كرة طائرة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة الأهلي
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