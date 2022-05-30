اللاهزيمة مستمرة لكتيبة جلال.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا

حسم التعادل السلبي المباراة بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الـ21 من الدوري المصري.

ولم يخسر البنك الأهلي في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري المصري منذ الخسارة أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 25 في المركز العاشر، فيما اترتفع رصيد البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـسابع.

التشكيل

قاد ناصر منسي وكريم بامبو هجوم سيراميكا كليوباترا.

فيما تواجد باسم مرسي في هجوم البنك الأهلي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة متوازنة من الفريقين لتأتي أول محاولات سيراميكا كليوباترا عن طريق ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها الدفاع بسهولة من أمام القائم الأيمن للمرمى إلى وسط الملعب.

توالت محاولات سيراميكا كليوباترا على المرمى بركتية آخرى في الدقيقة الـ14 نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على مرمى الحارس محمود الزنفلي.

وشهدت المباراة أول محاولة هجومية خطيرة للبنك الأهلي عند الدقيقة 29 عن طريق كريم بامبو الذي انطلق سريعا خلف مدافعي سيراميكا كليوباترا لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس عامر عامر حارس سيراميكا.

ولم يشهد النصف الأول من المباراة أي محاولات آخرى على أي من مرمى الفريقين واكتفى كلاهما بالسيطرة على الكرة في منتصف الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني، استفاق أصحاب الأرض عند الدقيقة 65 بعدما سدد باسم مرسي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بثبات.

وضاعف ناصر منسي محاولات البنك بعد تسديدة قوية في الدقيقة 75 من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء سيراميكا كليوباترا لكنها مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس عامر عامر.

وعاد سيراميكا كليوباترا وهدد في الدقيقة 82 بعد مجهود فردي من محمد إبراهيم اختراق منطقة جزاء البنك الأهلي وأنهاه بتسديدة قوية لكن مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من المباراة أي محاولات من جانب الفريقين على المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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