انتهى نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(2) الوداد.. لقب ثالث للفريق المغربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الوداد بثنائية

ق. 94 تصويبة قوية جدا من أفشة بجانب القائم.

ق. 93 حمزة أسرير يشارك بدلا من جلال داودي.

ق. 91 طرد رامي ربيعة من على دكة البدلاء.

ق. 90 بديع أووك وأنس سرحات يشاركان بدلا من أيمن الحسوني ورضا الجاعدي.

ق. 88 طولية أعادها دفاع الوداد بالخطأ نحو المرمى يخرجها التجناوتي إلى ركنية.

ق. 88 طولية إلى تسومو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدا عن المرمى.

ق. 85 وليد سليمان يشارك بدلا من أليو ديانج.

ق. 84 جوفيل تسومو، وعبد الله حمود يشاركان بدلا من زهير المترجي، وجاي مبينزا.

ق. 83 أوووه طولية إلى بيرسي تاو الذي انفرد لكن التجناوتي خرج من مرماه وقطع المرة من أمامه ببراعة.

ق. 81 عرضية خطيرة من أليو ديانج قابلها صلاح محسن بلمسة داخل الست ياردات، تصدى لها التجناوتي وتابعها شريف لكن منعها المدافع من دخول المرمى.

ق. 76 كرة طولية تعود من الدفاع إلى معلول الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 74 أفشة يراوغ ويسدد بقوة والتجناوتي يرتمي ويتصدى لها بثبات.

ق. 72 يحيى جبران يغادر الملعب محمولا على نقالة.

ق. 71 دخول صلاح محسن وعمرو السولية بدلا من حمدي فتحي، ومحمد هاني.

ق. 64 سقوط رضا الجعادي بعد تدخل من علي معلول.

ق 52: نزول أفشة وشريف بدلا من عبد القادر وحسين الشحات

ق 48: المترجي يسجل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد

ق 35: ركنية على رأس طاهر والكرة تمر جوار القائم

ق 24: ياسر يهدر التعادل برأسية خطيرة بعد ركنية معلول

ق 22: تسديدة قوية من طاهر الدفاع يبعدها ركنية

ق 20: الشحات يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من معلول

ق 15: هدف أول للوداد من المترجي

ق 11: مبينزا يسدد كرة قوية تصطدم في العارضة

ق 9: ياسر إبراهيم يبعد عرضية خطيرة

انطلاق المباراة