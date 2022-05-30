تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا
الإثنين، 30 مايو 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
أعلن وليد الركراكي المدير الفني للوداد تشكيل فريقه استعدادا لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الإثنين.
ويواجه الوداد منافسه الأهلي في مركب محمد الخامس.
وشهد التشكيل تواجد خماسي في خط الوسط بقيادة يحيى جبران، فيما يقود الهجوم جاي مبينزا.
وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي
في الدفاع: يحيى عطية الله- أمين فرحاني- أشرف داري- أيوب العملود
في الوسط: رضا الجعادي- يحيى جبران- جلال الداودي- زهير المترجي- أيمن الحسوني
في الهجوم: جاي مبينزا
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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