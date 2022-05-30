تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء

عاد حمدي فتحي وأليو ديانج للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام الوداد المغربي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويلعب حمدي وديانج في وسط الملعب، ويقود بيرسي تاو هجوم الفريق الأحمر بجانب الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

وغاب حمدي فتحي وديانج في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

كذلك عاد عمرو السولية لاعب الوسط لكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات

الهجوم: طاهر محمد – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

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