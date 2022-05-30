وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن الطرف المتسبب في فوضى نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 30 مايو 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

كشفت أميلي أوديا كاستير وزيرة الرياضة الفرنسية عن المتسبب الرئيسي للشغب الذي صاحب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن المباراة. (المزيد من التفاصيل)

وألقت وزيرة الرياضة الفرنسية اللوم على نادي ليفربول بخصوص الفوضى، إذ قالت لإذاعة "أر تي أل": " ليفربول فشل في تنظيم مشجعيه القادمين إلى باريس".

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وأضافت "حوالي 30 ألف أو 40 ألف مشجع لليفربول كانوا يحملون تذاكر مزوّرة أو دون تذاكر لمشاهدة المباراة".

وتابعت "يجب أن نرى من أين أتت تلك التذاكر المزورة وكيف أنتجت بهذه الأعداد الكبيرة".

وأكملت "ليفربول طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عدم اعتماد تطبيقات الهاتف بخصوص الدخول بل التذاكر الورقية".

وأتمت "لست قلقة من استضافة البطولات المقبلة، أنا ملتزمة بأن نتعلّم كل الدروس مما حصل مساء السبت لتحسين كلّ شيء".

وتعرضت الحكومة الفرنسية لموجة انتقادات على خلفية الأحداث وتضاعفت بعدما وقع أعمال شغب بعد مباراة سانت إتيان وأوكسير الأحد الماضي في مباراة ملحق ضمان الصعود، إذ أطلقت جماهير سانت إتيان الذي هبط إلى الدرجة الثانية قنابل دخانية بعد اجتياحها الملعب وهاجمت رجال الأمن الذين حاولوا حماية اللاعبين من أجل الدخول إلى غرف الملابس.

وتستعد فرنسا لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024 بالإضافة إلى كأس العالم للرجبي 2023.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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