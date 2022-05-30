التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.

بينما اختار خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه أمام البنك الأهلي، وجاء كالآتي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد سعد - محمود سيد - إسحاقو يعوقبو - محمد حامد.

خط الهجوم: ناصر منسي - كريم بامبو.