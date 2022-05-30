لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر

الإثنين، 30 مايو 2022 - 17:31

كتب : محمد عبد العظيم

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يرى أحمد أجدو لاعب الوداد المغربي السابق أن مباراة نهائي إفريقيا ضد الأهلي ستكون صعبة للغاية على الفريقين.

وقال أجدو لـFilGoal.com: "وجهة نظري أن المباراة من الصعب التوقع بنتيجتها لأنها نهائي بين أفضل فريقين في القارة".

وواصل "الفريق الأكثر جاهزية والأكثر تركيزا طوال المباراة هو الذي سيفوز".

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وأكمل "المباراة ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى بحكم وجود مدربين مميزين مع الفريقين، وقد لا نرى أهدافا كثيرة وكل مدرب سيعمل على استغلال أخطاء الفريق الآخر".

وأكد "بالطبع أتمنى أن يفوز الوداد وينتصر وليد الركراكي على موسيماني".

وأشار "وجود الفريقين في النهائي دليل على توفر أفضل العناصر لديهما، ولكن الأهلي لديه خبرات وعناصر أفضل وأكثر على دكة البدلاء مقارنة بالوداد الذي يضم لاعبين جيدين ولديهم خبرة أيضا ولكن الخيارات أمام المدرب محدودة، وفي النهاية الوداد دائما بمن حضر".

وأردف "الأهلي فريق غير سهل بالمرة وجميع من في الوداد يدركون ذلك، إذ أن الأهلي يمتلك عناصر قوية ومتمرسة في مثل هذه المباريات، كيف لا وهو صاحب الرقم الأعلي في عدد الكؤوس الإفريقية".

وأتم تصريحاته "في رأيي حتى يتمكن الوداد من تحقيق اللقب لابد أن يلعب بكل ثقة ويبذل لاعبيه كل ما في وسعهم من الجهد والقتالية وتطبيق تعليمات المدرب ولكن في النهاية أرى أنه من الصعب أن ينال فريق من الآخر اللقب بسهولة".

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