ميسي: صافرات الاستهجان؟ وجود أطفالي في الملعب زاد الأمر صعوبة

تحدث ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن واقعة صافرات الاستهجان التي تعرض لها من قبل جماهير فريقه خلال مباراة بوردو بالدوري الفرنسي بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة TYC: "حين سمعت صافرات الاستهجان أول ما سألت عنه هل سمع أطفالي ذلك، قلت لنفسي ماذا يعتقدون أو ما قالوا عن الأمر".

وأضاف "في الحقيقة لم أكن أحب أن تكون عائلتي في الملعب وتسمع الجمهور يصفر في وجهي".

وأكمل "لم يخبروني بأي شيء، فقط سمحوا لعائلتي بالرحيل من الملعب".

وتابع "أطفالي لم يفهموا أي شيء، لأنهم لم يدركوا السبب، أنا أعلم أنهم شعروا بشيء ما".

وواصل ميسي "أعلم أن موسمي الثاني مع باريس سيكون مختلفا، فأنا مستعد بالفعل لما هو قادم بعدما تأقلمت مع النادي وعرفت المدينة جيدا، وأصبحت أكثر راحة مع زملائي في غرفة خلع الملابس".

المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء شهدت صافرات استهجان عنيفة من جمهور باريس ضد نيمار وليونيل ميسي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد قبلها بأيام.

بعدها علق ماوريتسيو بوكيتينو مدرب الفريق في تصريحات نشرتها جريدة ماركا: "ما حدث لميسي ونيمار غير عادل من وجهة نظري، نحن جميعا نستحق هذا الغضب من الجماهير، ليس فقط نيمار وميسي، إنهما لاعبان من الطراز العالمي".

وأضاف "يجب احترامهما، علي الجماهير معاملتنا كفريق واحد حين نخسر أو نفوز، وبالطبع يمكننا أن نتفهم إحباط وخيبة أمل مشجعينا".

الفريق الباريسي انتصر بهدف في الذهاب ثم تقدم بهدف في الشوط الأول من لقاء الإياب، لكن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قلب الطاولة بثلاثية تاريخية أقصت سان جيرمان من البطولة.

video:1

اقرأ أيضا:

صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم

في الجول يكشف مستجدات سلة الزمالك: أنس أسامة وكيجو وعاصم مرعي

اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد إعلان أسماء لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب