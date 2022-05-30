الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس

الإثنين، 30 مايو 2022 - 16:50

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا بالسفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، وأبلغه بكافة تطورات الموقف في مركب محمد الخامس الذي يستضيف نهائي دوري الأبطال الليلة.

وشرح رئيس الأهلي الموقف كاملا للسفير المصري، كما أبلغه بقيام القائمين على التنظيم بتغيير الأماكن المخصصة لجماهير الأهلي، ورفض تعليق "البانرات" الخاصة بالنادي.

يأتي ذلك رغم الموافقة على هذه الإجراءات مسبقا من كافة الجهات: أمن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة والحماية المدنية وكل الجهات المعنية.

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ووعد السفير المصري بالتحدث مع الجهات المعنية لحل الأزمة، خشية أن تتعرض جماهير الأهلي لأي مشاكل عند دخولها لملعب المباراة.

واندلعت مشادة بين خالد مرتجي أمين صندوق النادي وأفراد من الأمن المغربي إثر هذه التعديلات المفاجئة. (طالع التفاصيل)

كما أصدر الأهلي بيانا يستنكر من خلاله ما حدث ويطالب كاف بالتدخل. (طالع التفاصيل)

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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