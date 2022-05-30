موقع الأهلي الرسمي: نستنكر تصرفات الأمن المغربي.. "كاف" تعهد بإعادة الجمهور إلى المكان المخصص

الإثنين، 30 مايو 2022 - 16:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أصدر الأهلي بيانا على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان خالد مرتجي قد خاض مشادة حادة مع أفراد الأمن في المغرب على خلفية تغيير الاتفاق بشأن المدرجات المخصصة. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

أخبار متعلقة
مرتجي غاضبا: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا إن الاتحاد الإفريقي "ملوش لازمة" السفير المصري في المغرب لـ في الجول: تأشيرات وتذاكر مجانية للدفعة الأخيرة من جماهير الأهلي اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020 اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

فوجئت بعثة الأهلي بالمغرب، بقيام المسئولين على تنظيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتغيير المكان المخصص لـ«البانرات» الخاصة بالفريق في المكان المخصص لجماهير الأهلي بملعب مركب محمد الخامس، بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع مسئولي الاتحاد الإفريقي «كاف»، واللجنة المنظمة، وتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع الفني للمباراة.

حيث تفاجأ وفد الأهلي بأن القائمين على التنظيم من الاتحاد المغربي، قاموا باستبدال المكان الذي تم الاتفاق على تخصيصه لجماهير الأهلي بمكان آخر، في حين أن جماهير الأهلي قد حصلت على التذاكر بهذا المكان، وفقا لما تم الاتفاق عليه.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل رفض القائمون على التنظيم تعليق «البانرات» الخاصة بالأهلي في أماكن جماهيره، وهو الأمر الذي سبق وأن تم الموافقة عليه من «كاف» واللجنة المنظمة، والحماية المدنية وكل الجهات.

وعلى الفور قام محمود الخطيب رئيس النادي والذي يترأس البعثة، بتكليف خالد مرتجي أمين الصندوق، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بالتوجه إلى مركب محمد الخامس، بعد أن سبقهما أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات الخارجية، لتعليق «البانرات» وقاموا بإبلاغ أمن الـ«كاف» بما حدث، وإثبات ما تم تغييره، والذي أبدى استياءه من القائمين على التنظيم.

وتعهد مسئولو الأمن بالـ«كاف» للمهندس خالد مرتجي وحسام غالي بإعادة جمهور الأهلي إلى المكان المخصص له، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والموثق بشكل رسمي في محضر الاجتماع وتعليق تلك «البنرات».

اقرأ أيضا -

الأهلي يستنكر تصرفات الأمن المغربي وكاف يتعهد بحل الأزمة

مرتجي: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا "كاف ملوش لازمة"

سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي

اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

الأهلي بيان الأهلي في إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة" مرتجي غاضبا: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا إن الاتحاد الإفريقي "ملوش لازمة" السفير المصري في المغرب لـ في الجول: تأشيرات وتذاكر مجانية للدفعة الأخيرة من جماهير الأهلي وزير الرياضة يتابع استعدادات مباراة الأهلى والوداد واستقبال الجماهير في المغرب فتح أبواب ملعب محمد الخامس قبل 5 ساعات من لقاء الأهلي والوداد
أخر الأخبار
لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
اكتمال عملية بيع تشيلسي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي 37 دقيقة | كرة سلة
السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميسي: صافرات الاستهجان؟ وجود أطفالي في الملعب زاد الأمر صعوبة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس ساعة | الكرة الإفريقية
سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة" ساعة | الكرة الإفريقية
موقع الأهلي الرسمي: نستنكر تصرفات الأمن المغربي.. "كاف" تعهد بإعادة الجمهور إلى المكان المخصص ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام