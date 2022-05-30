موقع الأهلي الرسمي: نستنكر تصرفات الأمن المغربي.. "كاف" تعهد بإعادة الجمهور إلى المكان المخصص

أصدر الأهلي بيانا على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان خالد مرتجي قد خاض مشادة حادة مع أفراد الأمن في المغرب على خلفية تغيير الاتفاق بشأن المدرجات المخصصة. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

فوجئت بعثة الأهلي بالمغرب، بقيام المسئولين على تنظيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتغيير المكان المخصص لـ«البانرات» الخاصة بالفريق في المكان المخصص لجماهير الأهلي بملعب مركب محمد الخامس، بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع مسئولي الاتحاد الإفريقي «كاف»، واللجنة المنظمة، وتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع الفني للمباراة.

حيث تفاجأ وفد الأهلي بأن القائمين على التنظيم من الاتحاد المغربي، قاموا باستبدال المكان الذي تم الاتفاق على تخصيصه لجماهير الأهلي بمكان آخر، في حين أن جماهير الأهلي قد حصلت على التذاكر بهذا المكان، وفقا لما تم الاتفاق عليه.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل رفض القائمون على التنظيم تعليق «البانرات» الخاصة بالأهلي في أماكن جماهيره، وهو الأمر الذي سبق وأن تم الموافقة عليه من «كاف» واللجنة المنظمة، والحماية المدنية وكل الجهات.

وعلى الفور قام محمود الخطيب رئيس النادي والذي يترأس البعثة، بتكليف خالد مرتجي أمين الصندوق، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بالتوجه إلى مركب محمد الخامس، بعد أن سبقهما أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات الخارجية، لتعليق «البانرات» وقاموا بإبلاغ أمن الـ«كاف» بما حدث، وإثبات ما تم تغييره، والذي أبدى استياءه من القائمين على التنظيم.

وتعهد مسئولو الأمن بالـ«كاف» للمهندس خالد مرتجي وحسام غالي بإعادة جمهور الأهلي إلى المكان المخصص له، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والموثق بشكل رسمي في محضر الاجتماع وتعليق تلك «البنرات».

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