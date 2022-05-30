صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الممنوحة بتصويت الجماهير.

وتنافس صلاح للفوز بالجائزة مع زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد.

هذا بالإضافة لثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين.

كما تواجد في القائمة كل من ديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجير من كريستال بالاس.

وتختلف تلك الجائزة عن نظيرتها التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين نفسها والتي توج بها صلاح في موسمه الأسطوري والأول له مع ليفربول 2017-2018.

جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي توج بها صلاح في موسم 2017-2018

وتألق صلاح خلال الموسم مع ليفربول وسجل 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

وفاز لاعب المقاولون العرب السابق بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف.

وتوج صلاح مع ليفربول الموسم الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبلغ صلاح مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد.

كما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط عن البطل مانشستر سيتي.

يوم الأحد، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة هدف الموسم في الدوري.

الهدف الذي حصد جائزة الأجمل في شهر أكتوبر الماضي، توج بجائزة أفضل هدف في الموسم ككل.

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🔴 🏆 Liverpool men's and women's team buses make their way to the City centre pic.twitter.com/yFjVkiDfrY — Football Daily (@footballdaily) May 29, 2022

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