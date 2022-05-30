وزير الرياضة يتابع استعدادات مباراة الأهلى والوداد واستقبال الجماهير في المغرب

الإثنين، 30 مايو 2022 - 13:38

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تابع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كافة الترتيبات المتعلقة بمباراة الأهلى والوداد المغربى المقرر لها مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

جاء ذلك بغرض الاطمئنان على بعثة الأهلي وجماهيره الوافدة إلى الدار البيضاء لحضور المباراة.

وتم ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صبحي اليوم مع السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان ، ومختلف المسؤولين المعنيين.

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واطلع الوزير على كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال جماهير النادى الأهلى بالمغرب ومرافقتهم حتى دخول ملعب المباراة، والعودة بعد انتهاء المباراة إلى المطار استعدادا للتوجه للقاهرة.

وكذلك تأكد صبحي من اتخاذ الإجراءات اللازمة وجميع الاستعدادات المتعلقة بفريق النادى الأهلى.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بتقديم مباراة قوية تليق بختام بطولة دورى أبطال إفريقيا، وأن تسود المباراة الأجواء الإيجابية بين اللاعبين والجماهير.

وختاما تمنى صبحي الفوز لفريق الأهلى والتتويج باللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بدورى الأبطال.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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