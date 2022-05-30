فتح أبواب ملعب محمد الخامس قبل 5 ساعات من لقاء الأهلي والوداد

قررت السلطات الأمنية المغربية فتح أبواب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل 5 ساعات من صافرة بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي لتسهيل عملية دخول الجماهير للملعب، حسب موقع البطولة المغربي.

ويلعب الأهلي مع الوداد مساء الاثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وقال مسؤول أمني مغربي في تصريحات لموقع البطولة: "تقرر فتح الأبواب في تمام الساعة الثالثة عصرا (الرابعة بتوقيت القاهرة)، وذلك 5 ساعات قبل صافرة البداية، لضمان وتيرة جيدة لعملية دخول الجماهير للملعب، بدون أي مشاكل".

وأضاف "هناك تدابير أمنية مشددة تسبق المباراة، وكان هناك اجتماعات في مختلف الأقسام، قبل أيام، لضمان توفير أفضل الظروف للجماهير".

وأتم "نسعى لإنجاح هذا الحدث، خاصة على المستوى التنظيمي".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

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أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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