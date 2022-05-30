رئيس فيفا: الأهلي والوداد فريقان كبيران.. كل العالم سيستمع بهذا النهائي

الإثنين، 30 مايو 2022 - 12:34

كتب : محمد عبد العظيم

جياني إنفانتينو في المغرب

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سعادته بحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقال إنفانتينو في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المغربي: "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في الدار البيضاء بالمغرب لحضور هذا النهائي المذهل".

وأضاف "دوري أبطال إفريقيا مسابقة جميلة. النهائي يضم فريقين كبيرين ومنافسة قوية بين المغرب ومصر".

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وأوضح "واثق أن النهائي سيكون احتفالية كروية مذهلة للجماهير في المغرب ومصر وجميع أنحاء إفريقيا".

وتابع إنفانتينو "أهنئ الاتحاد المغربي لكرة القدم على التنظيم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

واختتم رئيس فيفا "ليست إفريقيا فقط، كل العالم سيستمتع بهذه المباراة".

وجاءت تلك التصريحات على هامش تواجد إنفانتينو في مقر الاتحاد المغربي، رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفيرون أومبا السكرتير العام لـ كاف، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم - الإثنين 30 مايو- بتوقيت القاهرة، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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