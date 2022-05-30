مدافع الوداد: قادرون على تكرار سيناريو 2017 أمام الأهلي

يتمنى أشرف داري لاعب الوداد المغربي تكرار ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 ويفوز فريقه على الأهلي في نهائي نسخة 2022.

ويلعب الأهلي مع الوداد مساء الاثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وقال داري في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "الوداد فاز على الأهلي في نهائي 2017 ونحن قادرون على تكرار نفس السيناريو والظفر باللقب الذي تنتظره كل الجماهير".

وأضاف "جمهور الوداد كبير، ودائما يساند الفريق. أتمنى أن نكون عند حسن ظنهم ونتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لإسعاد كل الجماهير الودادية".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

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أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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