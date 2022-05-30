مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإعلان عن لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب بعد مباراة الوداد

الإثنين، 30 مايو 2022 - 11:46

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو الأهلي في المران الأهير قبل مواجهة الوداد

أعلن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر بين 30 مايو و14 يونيو، والتي شهدت غياب لاعبي الأهلي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سيتم الإعلان عن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الوداد".

وأوضح "لا يوجد ما يشترط أو يحدد عدد اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من الأهلي".

وكان جلال قد أعلن ضم 11 لاعبا من الأهلي للقائمة المبدئية.

اللاعبون هم: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

وظهرت قائمة المعسكر اليوم في غياب أسمائهم جميعا. (طالع التفاصيل)

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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