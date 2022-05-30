مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإعلان عن لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب بعد مباراة الوداد

أعلن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر بين 30 مايو و14 يونيو، والتي شهدت غياب لاعبي الأهلي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سيتم الإعلان عن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الوداد".

وأوضح "لا يوجد ما يشترط أو يحدد عدد اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من الأهلي".

وكان جلال قد أعلن ضم 11 لاعبا من الأهلي للقائمة المبدئية.

اللاعبون هم: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

وظهرت قائمة المعسكر اليوم في غياب أسمائهم جميعا. (طالع التفاصيل)

🔴 | إيهاب جلال يعلن عن قائمة منتخب مصر 🇪🇬 ⬇️⬇️ أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٤ يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 .#EFA pic.twitter.com/5O5MHcSk5e — EFA.eg (@EFA) May 30, 2022

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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