في غياب "مؤقت" للاعبي الأهلي.. إيهاب جلال يعلن قائمة معسكر منتخب مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر عن قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى المعسكر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ضمت 21 لاعبا فقط.

وينضم هؤلاء اللاعبين من اليوم (30 مايو) وحتى الرابع عشر من يونيو الجاري.

وشهدت القائمة غياب أسماء جميع لاعبي الأهلي البالغ عددهم 11 لاعبا، والذين تواجدوا في القائمة المبدئية المكونة من 44 لاعبا.

ولاعبي الأهلي في القائمة المبدئية هم: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

ومن بقية الأندية تم استبعاد كل من: علي جبر (بيراميدز) - محمود مرعي (فيوتشر) - مصطفى الزناري (طلائع الجيش) - محمد حمدي (بيراميدز) - خالد الغندور (الاتحاد السكندري) - نبيل عماد دونجا (بيراميدز) - محمد متولي كناريا (سموحة) - مصطفى فتحي (التعاون السعودي) - أحمد رفعت (فيوتشر) - رمضان صبحي (بيراميدز) - مصطفى شلبي (إنبي) - مروان حمدي (سموحة)

ومن المنتظر أن يعلن جلال عن اختياراته من لاعبي الأهلي بعد نهاية المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والتي يخوضها الأهلي ضد الوداد.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي)

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش)

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا)

🔴 | إيهاب جلال يعلن عن قائمة منتخب مصر 🇪🇬 ⬇️⬇️ أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٤ يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 .#EFA pic.twitter.com/5O5MHcSk5e — EFA.eg (@EFA) May 30, 2022

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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