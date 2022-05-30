ديانج: يجب أن نكون في كامل تركيزنا أمام الوداد.. النهائي سيلعب على التفاصيل

الإثنين، 30 مايو 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

ديانج - الأهلي - الوداد

يؤمن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي ستحسم بسبب تفاصيل صغيرة.

ويلعب الأهلي مع الوداد مساء الاثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وقال ديانج في تصريحات لموقع كاف: "نحن فريق كبير، لكن بالتأكيد لدينا نقاط ضعف، إلا أننا نأخذ كل مباراة بجدية".

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وأضاف المالي "سنلعب مباراتنا النهائية الثالثة على التوالي، شعورنا لا يوصف".

وتابع "خضنا الكثير من النهائيات، لذلك ندرك أننا يجب أن نكون في كامل تركيزنا، لأنها لن تكون مباراة سهلة".

وأكمل "طوال مشوارنا، لم تكن هناك مباريات صعبة ولم تكن هناك أخرى سهلة، في كرة القدم كل شيء يلعب على التفاصيل".

وأتم "سنحاول القيام بكل شيء من أجل إسعاد جماهيرنا من خلال حصد اللقب، لكي نسجل اسمنا في تاريخ المسابقة".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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