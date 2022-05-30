مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30-5-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلعب الأهلي ضد الوداد المغربي، ومباراة في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

لمعرفة مواعيد المباريات حول العالم والقنوات الناقلة اضغط هنا

نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع الوداد في نهائي أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها رؤوف خليف.

ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

الدوري المصري

في السادسة والنصف مساء تستكمل مباريات الجولة 21، حيث يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على البنك الأهلي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، بتعليق أيمن الكاشف وصافرة محمد الحنفي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يخاطب كاف بشأن أزمة التذاكر

حسام حسن يعلن عودته للمصري وفي الجول يكشف كواليس المفاوضات

مونزا "بيرلسكوني" إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى

عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ