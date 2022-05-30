مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30-5-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 30 مايو 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

الأهلي

نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلعب الأهلي ضد الوداد المغربي، ومباراة في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع الوداد في نهائي أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها رؤوف خليف.

ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

الدوري المصري

في السادسة والنصف مساء تستكمل مباريات الجولة 21، حيث يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على البنك الأهلي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، بتعليق أيمن الكاشف وصافرة محمد الحنفي.

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