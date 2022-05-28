الركراكي: انتصارات الأهلي السابقة تميزه ولكننا نأمل في إحداث المفاجأة

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وقال الركراكي في تصريحات نشرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "لدينا آمال مرتفعة في الفوز بهذا النهائي".

وأضاف "حتى الآن فقط نحن والأهلي حظينا بمسيرة جيدة في البطولة".

وأوضح "هذا الموسم قدمنا أفضل أداء لنا. تغلبنا على الزمالك ذهابا وإيابا، وفي نصف النهائي هزمنا بترو أتلتيكو الذي كان مرشحا للفوز باللقب".

وتابع "الحظوظ في النهائي متساوية. سنلعب ضد الفريق الأكثر تتويجا في إفريقيا وهو يلعب النهائي الثالث له على التوالي".

وواصل الركراكي "انتصاراتهم السابقة تميزهم ولكننا نتمنى إحداث المفاجأة والاحتفاظ بالكأس في الوطن".

وعن أصعب لحظات البطولة قال: "كان هناك الكثير من المباريات الصعبة ولكن الأصعب كانت مباراة شباب بلوزداد. لعبنا مباراة كبيرة في الجزائر وعلمنا أننا أقوياء ولكن في هذه المباراة لم نلعب بأفضل مستوياتنا".

وأضاف "في آخر 5 دقائق كان من الممكن أن تتغير النتيجة ولكن الحمد لله بقيت الكرة في صالحنا وبهذا القليل من الحظ أكملنا طريقنا إلى النهائي".

واختتم "كالعادة لدينا أفضل جماهير في العالم. لقد ساندونا منذ توقف جائحة كوفيد. إنهم دائما في المدرجات لدعمنا. قدمنا أفضل ما لدينا طوال الموسم وسنقدم كل ما لدينا في النهائي للاحتفاظ بالكأس هنا".

وتقام المباراة يوم الإثنين 30 مايو الجاري على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.