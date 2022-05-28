الأصغر منذ أسينسيو.. فينيسيوس يتقدم لـ ريال مدريد أمام ليفربول

سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقام على ملعب إستاد دو فرانس.

جونيور سجل الهدف في الدقيقة الـ 59 بعد عرضية رائعة من فيدي فالفيردي ليضع الكرة في الشباك.

وأصبح فينيسيوس جونيور أصغر لاعب يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في عمر 21 عاما و11 شهرا و4 أيام ماركو أسينسيو الذي سجل في شباك يوفنتوس عام 2017 بعمر 21 عاما و4 أشهر و14 يوما.

فينيسيوس وصل إلى هدفه الرابع في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى صناعته 6 أهداف، وبشكل عام وصل فينيسيوس للهدف رقم 22 في الموسم الحالي في جميع البطولات.

يذكر أن ريال مدريد فاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 2018. مباراة شهدت تسجيل بنزيمة الهدف الأول من خطأ كارثي لـ لوريس كاريوس حارس الحُمر.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها ثلاث مرات لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال شغب خارج الملعب(طالع التفاصيل)