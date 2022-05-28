ركلة شلبي تعرقل سموحة وتهدي إنبي التعادل في الدقائق الأخيرة

السبت، 28 مايو 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

سموحة × إنبي

تعادل إنبي مع مضيفه سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي.

تقدم صديق كالابا في الدقيقة 30، وتعادل مصطفى شلبي من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

بذلك يرفع إنبي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، بينما يواصل سموحة احتلال المركز الخامس بـ 35 نقطة.

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بداية مثيرة

سدد صديق كالابا في الدقيقة الثالثة كرة ارتطمت بالعارضة، فيما طالب إنبي بركلة جزاء في الدقيقة 16 رفضتها تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 23 أهدر جون إيبوكا هدفا محققا لإنبي على مقربة كبيرة من المرمى، ليسدد في القائم.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 30 بواسطة صديق كالابا بعد تمريرة حاسمة من عبد الكبير الوادي.

النصف الثاني

في الدقيقة 54 سدد صديق كالابا وتصدى لها عبد العزيز البلعوطي، فيما حاول مصطفى شلبي بركلة حرة علت العارضة.

وأجرى حلمي طولان مدرب إنبي أول تبديلاته بنزول محمد شريف محمد وهشام عادل بدلا من مصطفى ياسر شكشك ومحمد إسماعيل حامد في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63 حل أحمد جمال بدلا من مصطفى الخواجة في صفوف سموحة.

على الجانب الآخر أتى جرجس مجدي بدلا من علي فوزي في الدقيقة 76، بينما رد عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة بإشراك محمد عبد العاطي بدلا من حمدي علاء في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 83 احتسبت ركلة جزاء لصالح إنبي بعد سقوط جون إيبوكا، ولكن بعد مراجعتها بتقنية الفيديو تم إلغاؤها.

وأخيرا أتت ركلة الجزاء المحتسبة هذه المرة في الدقيقة 92 ضد أحمد رمضان بيكهام، ليسجل منها مصطفى شلبي هدف التعادل في الدقيقة التالية.

بذلك يرفع إنبي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، بينما يواصل سموحة احتلال المركز الخامس بـ 35 نقطة.

إنبي سموحة الدوري المصري
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